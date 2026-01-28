Il pregio di un abito che si indossa comodamente

SOLUZIONE: VESTIBILITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il pregio di un abito che si indossa comodamente" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il pregio di un abito che si indossa comodamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Vestibilità? La vestibilità di un abito indica quanto sia comodo e adatto alla persona che lo indossa, rispecchiando la sua capacità di adattarsi alle forme senza stringere o essere troppo largo. È un elemento fondamentale per garantire il benessere e la libertà di movimento, rendendo l'abbigliamento funzionale oltre che estetico. Un capo ben scelto per la sua vestibilità si percepisce come una seconda pelle, migliorando l'esperienza di chi lo indossa.

In presenza della definizione "Il pregio di un abito che si indossa comodamente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il pregio di un abito che si indossa comodamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

V Venezia E Empoli S Savona T Torino I Imola B Bologna I Imola L Livorno I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il pregio di un abito che si indossa comodamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

