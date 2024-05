La Soluzione ♚ Indossa l abito talare La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SACERDOTE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Indossa l abito talare. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Indossa l abito talare: Secondo le linee guida sull'uso delle fonti. l'abito talare, o più semplicemente la talare, o anche abito piano, è la veste ecclesiastica del clero di... Il termine sacerdote (maschile) o sacerdotessa (femminile) deriva dal latino sacer, sacro, unito al radicale dot, (dal PIE *doh1-t- o *deh3): "io do", nel senso di un ministro che aveva il compito di offrire sacrifici alla divinità. In molte religioni, il sacerdote è una persona che funge da mediatore tra i fedeli e la divinità, spesso in base a una particolare consacrazione.

Altre Definizioni con sacerdote; indossa; abito; talare;