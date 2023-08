I gioielli che si fissano all abito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I gioielli che si fissano all abito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPILLE

Significato/Curiosita : I gioielli che si fissano all abito

Cammello e con occhi penetranti, severi, che fissano lo spettatore, testimone della forte espressività che il pittore di atri dava alle sue figure. la... spille sono generalmente realizzate in metallo prezioso come argento o oro, ma a volte anche bronzo o altri materiali meno pregiati. spesso le spille... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

