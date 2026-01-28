Un gruppo di turisti

Home / Soluzioni Cruciverba / Un gruppo di turisti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un gruppo di turisti' è 'Comitiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMITIVA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un gruppo di turisti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un gruppo di turisti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Comitiva? Una comitiva è un insieme di persone che viaggiano insieme, condividendo esperienze e destinazioni. Spesso si tratta di amici, famiglie o gruppi organizzati per visitare luoghi di interesse turistico. La loro presenza rende il viaggio più social e piacevole, creando ricordi condivisi. La comitiva può essere guidata da una guida o autonoma, ma sempre rappresenta un insieme di visitatori che esplorano nuove mete insieme.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un gruppo di turisti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Comitiva

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un gruppo di turisti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un gruppo di turisti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Comitiva:

C Como O Otranto M Milano I Imola T Torino I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un gruppo di turisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Segue la guida nei viaggi organizzatiGruppo di amici in gitaSi fuse con il gruppo SanpaoloStrapieni di turistiUn gruppo di lettereUn gruppo di versiLe consultano i turisti