La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gruppo di amici in gita' è 'Comitiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMITIVA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gruppo di amici in gita" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gruppo di amici in gita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Comitiva? Una comitiva è un insieme di persone che si muovono insieme per scoprire nuovi luoghi o semplicemente divertirsi. Spesso si tratta di amici che condividono momenti di svago, esplorando città o paesaggi durante un viaggio. La loro unione crea un senso di complicità e allegria, rendendo l’esperienza più coinvolgente. È un modo per rafforzare i legami e vivere insieme ricordi indimenticabili.

Quando la definizione "Gruppo di amici in gita" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gruppo di amici in gita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Comitiva:

C Como O Otranto M Milano I Imola T Torino I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gruppo di amici in gita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

