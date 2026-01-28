Il corpo dei pontieri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il corpo dei pontieri' è 'Genio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GENIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il corpo dei pontieri" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il corpo dei pontieri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Genio? Il termine indica un insieme di persone specializzate nella costruzione e manutenzione di strutture di supporto, come ponti e passerelle. Questi esperti sono fondamentali in ambiti militari e civili, garantendo la realizzazione di opere di ingegneria strategiche. La loro capacità di adattarsi a situazioni difficili e di risolvere problemi tecnici complessi li rende indispensabili. La parola è spesso associata a intelligenza e ingegno nel risolvere sfide pratiche.

Se la definizione "Il corpo dei pontieri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il corpo dei pontieri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Genio:

G Genova E Empoli N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il corpo dei pontieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

