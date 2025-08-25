Il genio di Stratford-upon-Avon
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SOLUZIONE: SHAKESPEARE
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Perché la soluzione è Shakespeare? Il genio di Stratford-upon-Avon è una figura che ha lasciato un'impronta indelebile nella letteratura mondiale. La sua abilità nel creare personaggi complessi e storie emozionanti ha affascinato generazioni. La sua influenza si sente ancora oggi in teatro e nelle opere scritte da altri autori. La sua capacità di esplorare le sfumature dell'animo umano rende il suo lavoro senza tempo e sempre attuale.
Il genio di Stratford-upon-Avon nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Shakespeare
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il genio di Stratford-upon-Avon
- Risposta: SHAKESPEARE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: S__________
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
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