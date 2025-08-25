Il genio di Stratford-upon-Avon

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il genio di Stratford-upon-Avon' è 'Shakespeare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SHAKESPEARE

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Perché la soluzione è Shakespeare? Il genio di Stratford-upon-Avon è una figura che ha lasciato un'impronta indelebile nella letteratura mondiale. La sua abilità nel creare personaggi complessi e storie emozionanti ha affascinato generazioni. La sua influenza si sente ancora oggi in teatro e nelle opere scritte da altri autori. La sua capacità di esplorare le sfumature dell'animo umano rende il suo lavoro senza tempo e sempre attuale.

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Il genio di Stratford-upon-Avon nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Shakespeare

Quando la definizione "Il genio di Stratford-upon-Avon" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Shakespeare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il genio di Stratford-upon-Avon

Il genio di Stratford-upon-Avon Risposta: SHAKESPEARE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: S__________

S__________ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

S Savona H Hotel A Ancona K Kappa E Empoli S Savona P Padova E Empoli A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Shakespeare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il genio di Stratford-upon-Avon". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.