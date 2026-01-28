Lo è chi dimostra riprovazione

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è chi dimostra riprovazione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è chi dimostra riprovazione' è 'Sdegnoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SDEGNOSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è chi dimostra riprovazione" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è chi dimostra riprovazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Sdegnoso? Una persona sdegnosa mostra disapprovazione verso qualcosa o qualcuno, esprimendo un senso di riprovazione e disappunto. Questo atteggiamento si manifesta attraverso espressioni facciali, parole o comportamenti che indicano un forte rifiuto o indignazione. Chi si mostra sdegnoso tende a criticare ciò che considera inaccettabile, spesso con tono severo o sprezzante. La sua reazione riflette un giudizio negativo nei confronti di ciò che ritiene sbagliato o indegno.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo è chi dimostra riprovazione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sdegnoso

Quando la definizione "Lo è chi dimostra riprovazione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è chi dimostra riprovazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sdegnoso:

S Savona D Domodossola E Empoli G Genova N Napoli O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è chi dimostra riprovazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Altero sprezzanteLo dimostra chi è risentitoLo dimostra chi sa perdereLo è un adulto che dimostra meno anniLo dimostra chi sa perdere sportivamenteLo dimostra il sagace