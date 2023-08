Lo dimostra il sagace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dimostra il sagace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ACUME

Significato/Curiosita : Lo dimostra il sagace

Sconvolgimenti". il suo stesso nome, "erode", non è di origine ebraica, bensì greca, e significa "discendente da eroi", e questo dimostra quanto fosse scarso lo spirito... Siciliana. grazie in particolare al suo profondo intuito e allo spiccato acume investigativo, l'antieroe montalbano riesce sempre a fiutare la pista giusta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo dimostra il sagace : dimostra; sagace; dimostra to come falso o erroneo; Che dimostra buona volontà e accuratezza; La dimostra zione che c è stata una ferita; Un idea da dimostra re; Lo dimostra chi è risentito; Il sesto senso del sagace ; La mangia chi è sagace ;

Cerca altre Definizioni