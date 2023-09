Altero sprezzante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altero sprezzante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SDEGNOSO

Significato/Curiosita : Altero sprezzante

Tatuare sul proprio corpo. nonostante spesso mostri un atteggiamento sprezzante nei riguardi del suo padrone (non si ricorda mai il suo nome, infatti... Seppur quella della perdizione. per questo fa pronunciare a virgilio la sdegnosa frase: di loro, che nessuna traccia hanno lasciato nel mondo, non vale...