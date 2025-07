S impara lavorando nei cruciverba: la soluzione è Mestiere

MESTIERE

Curiosità e Significato di Mestiere

Perché la soluzione è Mestiere? Il termine mestiere indica l'arte o la professione che si impara e si perfeziona lavorando, rappresentando l’abilità acquisita con esperienza e dedizione. È la strada tramite cui si diventa esperti in un campo specifico, spesso attraverso pratiche quotidiane e formazione pratica. In sostanza, il mestiere è il modo di trasformare la passione in una vera e propria professione, rendendo il lavoro parte integrante di sé.

Come si scrive la soluzione Mestiere

M Milano

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R L T A O I D I E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EDITORIALE" EDITORIALE

