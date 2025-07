Lo è un attività che non ha più bisogno di sostegni nei cruciverba: la soluzione è Avviata

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è un attività che non ha più bisogno di sostegni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è un attività che non ha più bisogno di sostegni' è 'Avviata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVVIATA

Curiosità e Significato di Avviata

Approfondisci la parola di 7 lettere Avviata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Avviata? Avviata indica un'attività o un progetto che è stato iniziato e che ora procede da solo, senza più bisogno di supporti o interventi esterni. È come quando qualcosa è stato messo in moto e ormai cammina con le proprie gambe. In sostanza, si riferisce a un processo o un'idea che ha preso il via e si sviluppa autonomamente, segnando un traguardo importante nel suo percorso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo stato di chi ha una metà in piùLo attende chi ha dato più soldi del dovutoTra i sette nani ha lo starnuto più pericolosoTra i sette nani ha lo starnuto più temibileLo stile di chi ha più stile

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Avviata

Non riesci a risolvere la definizione "Lo è un attività che non ha più bisogno di sostegni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

V Venezia

V Venezia

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N C R S I V O T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VINCASTRO" VINCASTRO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.