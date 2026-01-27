Tipo di cartoncino

Home / Soluzioni Cruciverba / Tipo di cartoncino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tipo di cartoncino' è 'Bristol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRISTOL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipo di cartoncino" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipo di cartoncino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Bristol? Il Bristol è un cartoncino di alta qualità, spesso e resistente, utilizzato principalmente per la stampa di biglietti, copertine e lavori artistici. La sua superficie liscia permette di ottenere immagini nitide e dettagliate, rendendolo ideale per progetti che richiedono precisione e eleganza. La sua versatilità e resistenza lo rendono molto apprezzato nel mondo della grafica e della produzione di materiali di alta qualità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tipo di cartoncino nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bristol

La soluzione associata alla definizione "Tipo di cartoncino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipo di cartoncino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bristol:

B Bologna R Roma I Imola S Savona T Torino O Otranto L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipo di cartoncino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L insenatura con CardiffGrande porto e canale dell lnghilterraPorto dell InghilterraUn tipo di pasta da minestroneUn tipo di conservazione delle oliveIl tipo etnico dei BantuUn tipo di simmetriaUn tipo di finestra