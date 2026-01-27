Vi si ricevono le prime cure

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Vi si ricevono le prime cure' è 'Pronto Soccorso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRONTO SOCCORSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si ricevono le prime cure" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si ricevono le prime cure". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pronto Soccorso? Il luogo in cui si offrono le prime assistenze in situazioni di emergenza è fondamentale per salvare vite e garantire il primo intervento. È il punto di riferimento immediato per chi necessita di soccorso urgente, assicurando cure rapide e professionali. Questo spazio è essenziale per intervenire tempestivamente e prevenire complicanze, rappresentando un primo passo verso il recupero e la stabilizzazione di pazienti in condizioni critiche.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vi si ricevono le prime cure" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si ricevono le prime cure" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Pronto Soccorso:

P Padova R Roma O Otranto N Napoli T Torino O Otranto S Savona O Otranto C Como C Como O Otranto R Roma S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si ricevono le prime cure" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

