Vi si svolsero le prime Olimpiadi moderne nei cruciverba: la soluzione è Atene

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si svolsero le prime Olimpiadi moderne

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi si svolsero le prime Olimpiadi moderne' è 'Atene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATENE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Atene? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Atene.

Perché la soluzione è Atene? Atene, storicamente conosciuta come la culla della civiltà occidentale, è una città della Grecia antica e moderna. È famosa per aver ospitato nel 1896 le prime Olimpiadi moderne, rilanciando i giochi olimpici ispirati alle antiche tradizioni greche. Questa metropoli rappresenta il simbolo di cultura, arte e storia, ed è un punto di riferimento mondiale per sport, filosofia e bellezza. Un vero e proprio epicentro di innovazione e tradizione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vi si svolsero nel 1896 le prime Olimpiadi moderneVi si svolsero le Olimpiadi nel 32 e nell 84Vi si tennero le Olimpiadi del 1952Vi si sono svolte le Olimpiadi 2008L anno in cui si svolsero le Olimpiadi di Atlanta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Vi si svolsero le prime Olimpiadi moderne"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

I U L N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LINUS" LINUS

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.