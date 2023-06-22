Una meta delle ambulanze

SOLUZIONE: PRONTO SOCCORSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una meta delle ambulanze" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una meta delle ambulanze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Pronto Soccorso? Il pronto soccorso rappresenta il punto di arrivo di molte ambulanze, dove i pazienti ricevono assistenza immediata. È un luogo di intervento rapido, fondamentale per salvare vite e trattare emergenze mediche. Qui vengono valutati, stabilizzati e indirizzati verso cure specialistiche, garantendo un supporto essenziale nelle situazioni di crisi. Il pronto soccorso si configura come la destinazione principale per chi necessita di assistenza urgente.

In presenza della definizione "Una meta delle ambulanze", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una meta delle ambulanze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Pronto Soccorso:

P Padova R Roma O Otranto N Napoli T Torino O Otranto S Savona O Otranto C Como C Como O Otranto R Roma S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una meta delle ambulanze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

