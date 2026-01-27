Quella dei sosia è perfetta

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Quella dei sosia è perfetta' è 'Rassomiglianza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RASSOMIGLIANZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella dei sosia è perfetta" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella dei sosia è perfetta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Rassomiglianza? La somiglianza perfetta tra due persone o cose si manifesta quando condividono caratteristiche identiche o incredibilmente simili, tanto da sembrare quasi copie l'una dell'altra. Questa somiglianza può riguardare aspetto fisico, comportamenti o caratteristiche distintive. È un fenomeno affascinante che suscita curiosità e ammirazione, dimostrando quanto possa essere sorprendente la somiglianza tra individui o oggetti.

Se la definizione "Quella dei sosia è perfetta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella dei sosia è perfetta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Rassomiglianza:

R Roma A Ancona S Savona S Savona O Otranto M Milano I Imola G Genova L Livorno I Imola A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella dei sosia è perfetta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

