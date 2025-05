Paola Barale ne fu sosia nei cruciverba: la soluzione è Madonna

Home / Soluzioni Cruciverba / Paola Barale ne fu sosia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Paola Barale ne fu sosia' è 'Madonna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MADONNA

Curiosità e Significato di "Madonna"

Vuoi sapere di più su Madonna? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Madonna.

La soluzione MADONNA si riferisce alla famosa cantante e icona pop Madonna Louise Ciccone. In Italia, Paola Barale è spesso considerata una sosia della diva americana, sia per il suo stile che per il fascino. Questa connessione è evidente nel mondo dello spettacolo, dove Barale ha riscosso notevole successo, richiamando alla mente l'immagine di Madonna.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Appare in molti quadri sacriCapolavoro di Crivelli conservato a BreraLa cantante che ha impersonato EvitaFacchetti ne fu una bandieraUngaretti ne fu un esponenteOliviero Diliberto ne fu ministro dal 1998 al 2000

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Madonna

La definizione "Paola Barale ne fu sosia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O O M T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATOMO" ATOMO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.