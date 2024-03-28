Un sosia anagrafico

SOLUZIONE: OMONIMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un sosia anagrafico" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un sosia anagrafico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Omonimo? Un sosia anagrafico è una persona che condivide con un'altra i dati ufficiali, come nome e data di nascita, ma non sono la stessa persona. Questo termine si riferisce a individui con identità simili nel database, creando confusione nelle registrazioni ufficiali. L'omologo di questa parola ha comunque un significato diverso, riferendosi a un termine che può avere più di un senso o uso.

Se la definizione "Un sosia anagrafico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un sosia anagrafico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Omonimo:

O Otranto M Milano O Otranto N Napoli I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un sosia anagrafico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

