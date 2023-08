L insulsaggine di certi discorsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insulsaggine di certi discorsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FUTILITÀ

Significato/Curiosità : L insulsaggine di certi discorsi

L'insulsaggine di certi discorsi o la futilità delle parole sono manifestazioni che spesso caratterizzano il nostro quotidiano. In un mondo frenetico e iperconnesso, ci troviamo a essere sommersi da banalità, argomenti privi di significato e chiacchiere inutili. Questa dilagante superficialità può minare la qualità della comunicazione e la profondità delle relazioni umane. Mentre la tecnologia avanza, sembra che il valore del contenuto venga spesso sacrificato sull'altare dell'intrattenimento o del sensazionalismo. L'assenza di contenuti significativi e di pensieri riflessivi può allontanarci dal progresso e ostacolare la comprensione e il confronto. Sfuggire all'insulsaggine richiede sforzo, ma solo attraverso discorsi ed azioni ponderate possiamo sperare di costruire una società più intelligente ed empatica.

