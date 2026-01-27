Porta su e giù rispettando i piani prestabiliti

SOLUZIONE: ASCENSORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Porta su e giù rispettando i piani prestabiliti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porta su e giù rispettando i piani prestabiliti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ascensore? Un dispositivo che permette di spostarsi tra diversi livelli di un edificio, garantendo comodità e sicurezza. È molto usato in edifici alti o complessi per facilitare il trasporto di persone e oggetti. È controllato da pulsanti e può servire più piani, rendendo più agevole la vita quotidiana. Questo strumento rappresenta una soluzione pratica per evitare scale e risparmiare tempo.

Per risolvere la definizione "Porta su e giù rispettando i piani prestabiliti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porta su e giù rispettando i piani prestabiliti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ascensore:

A Ancona S Savona C Como E Empoli N Napoli S Savona O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porta su e giù rispettando i piani prestabiliti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

