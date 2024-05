Ci porta sempre in giù

Sostantivo

Curiosità su: La discesa libera è una delle discipline dello sci alpino: considerata la disciplina regina del suddetto sport per la sua spettacolarità, nonché la più veloce (con punte oltre i 160 km/h), è anche quella che richiede agli atleti fisico massiccio, doti di coraggio, esplosività, coordinazione motoria, equilibrio e scivolamento sui tratti meno tecnici e impegnativi. Viste le velocità raggiunte e i rischi fisici in caso di caduta sono possibili incidenti, storicamente anche gravi, dovuti a cadute sui bordi della pista a seguito di salti o curve tecniche. In campo maschile il detentore della Coppa del Mondo di discesa libera è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, mentre gli svizzeri Beat Feuz e Marco Odermatt sono rispettivamente campione olimpico e campione mondiale. In campo femminile la detentrice della Coppa è l'italiana Sofia Goggia, mentre le svizzere Corinne Suter e Jasmine Flury detengono rispettivamente il titolo olimpico e quello mondiale.

discesa f sing (pl.: discese)

venire giù (per estensione) strada, via, sentiero ripidi con inclinazione discendente riduzione di una misura

Voce verbale

discesa

participio passato femminile singolare di discendere

Sillabazione

di | scé | sa

Pronuncia

IPA: /di'esa

Etimologia / Derivazione

derivazione di discendere

Sinonimi

china

invasione, calata, pendio, calo,

Contrari

salita

Parole derivate