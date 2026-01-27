Piangere sul latte versato

Home / Soluzioni Cruciverba / Piangere sul latte versato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piangere sul latte versato' è 'Pentirsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENTIRSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piangere sul latte versato" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piangere sul latte versato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pentirsi? Quando si rimpiange un errore ormai commesso, si prova un senso di rimorso per ciò che si sarebbe potuto evitare. Questa sensazione di pentimento nasce dal desiderio di poter tornare indietro e cambiare il passato, ma spesso si deve accontentare di accettare le conseguenze. È un atto di riconoscimento del proprio sbaglio e di desiderio di migliorarsi, anche se il tempo non si può riavvolgere.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Piangere sul latte versato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pentirsi

La soluzione associata alla definizione "Piangere sul latte versato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piangere sul latte versato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pentirsi:

P Padova E Empoli N Napoli T Torino I Imola R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piangere sul latte versato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dispiacersi, contrirsiUn verbo da esame di coscienzaAvere rimorsoDispiacersi troppo tardi sul latte versatosul latte versato dettoIl gelato senza latteLatte coagulato di sapore aciduloFrutto da cui si ricava un latte