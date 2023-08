Morì a Lissa: di Bruno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Morì a Lissa: di Bruno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FAÀ

Significato/Curiosita : Mori a lissa: di bruno

Battaglia di lissa del 1866, antonino era figlio del marchese alessandro faà di bruno (1873-1967), console generale a londra fra il 1900 ed il 1915, e di sua moglie... Piemontese dei marchesi faà di bruno, da cui provenivano anche il beato francesco faà di bruno ed il capitano di vascello emilio faà di bruno, eroe deceduto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Morì a Lissa: di Bruno : morì; lissa; bruno; Vi morì Beethoven; Ariosto le canta con le donne i cavailier gli amori; Vi morì Augusto; La regione con la bandiera dei quattro mori; morì con 300 soldati alle Termopili; La Melissa ex velina; Comandava la flotta italiana nella battaglia di lissa ; Melissa , showgirl; L effetto di glissa ndo con la chitarra ing; L ammiraglio italiano sconfitto a lissa ; Cavallo dal mantello rosso-bruno ; Né biondo né bruno ; Vì nacque Giordano bruno ; L eroico di bruno ; Il grande orso bruno dell Alaska;

Cerca altre Definizioni