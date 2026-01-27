Costringere o scassinare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Costringere o scassinare' è 'Forzare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FORZARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Costringere o scassinare" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Costringere o scassinare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Forzare? Forzare significa esercitare pressione o violenza per ottenere qualcosa o superare un ostacolo. Può indicare anche l'atto di forzare un'apertura, come una porta chiusa, usando la forza. In senso figurato, si riferisce a spingere qualcuno a fare qualcosa contro la sua volontà. L'azione implica spesso una mancanza di rispetto delle regole o delle modalità normali, mostrando una certa determinazione o insistenza.

Quando la definizione "Costringere o scassinare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Costringere o scassinare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Forzare:

F Firenze O Otranto R Roma Z Zara A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Costringere o scassinare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

