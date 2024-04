La Soluzione ♚ Obbligare a una scelta

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FORZARE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Obbligare a una scelta: Sciopero. noodles e la sua gang intervengono sequestrando crowing per obbligare chicken joe allo scambio dei due ostaggi. quest'ultimo però non demorde... Patta è il termine con cui nel gioco degli scacchi si indica una partita terminata in parità, ed è definita dal regolamento degli scacchi della FIDE. Ciò può avvenire sia per il reciproco accordo dei giocatori che decidono di porre fine alla sfida ritenendo che non sia possibile costringere l'avversario alla sconfitta, sia per situazioni oggettive previste dal regolamento che vengono a verificarsi durante la partita e che devono essere portate all'attenzione dell'arbitro da parte del giocatore che in quel momento ha il tratto per pretendere l'immediata sospensione della partita. In gergo scacchistico, dalla parola "patta" sono ancora usati ...

