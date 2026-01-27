Condannati alla detenzione a vita

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Condannati alla detenzione a vita' è 'Ergastolani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERGASTOLANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Condannati alla detenzione a vita" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Condannati alla detenzione a vita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ergastolani? Gli ergastolani sono persone che hanno ricevuto una condanna definitiva che prevede il carcere a vita. Questa pena viene applicata a chi commette reati particolarmente gravi, impedendo loro di tornare in libertà. La condizione di ergastolano implica una detenzione senza scadenza, spesso soggetta a possibili benefici o revisione, ma comunque caratterizzata da una lunga permanenza in carcere.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Condannati alla detenzione a vita" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Condannati alla detenzione a vita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Ergastolani:

E Empoli R Roma G Genova A Ancona S Savona T Torino O Otranto L Livorno A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Condannati alla detenzione a vita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

