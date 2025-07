Vi perdevano la vita i condannati all impiccagione nei cruciverba: la soluzione è Patibolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi perdevano la vita i condannati all impiccagione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vi perdevano la vita i condannati all impiccagione' è 'Patibolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATIBOLO

Curiosità e Significato di Patibolo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Patibolo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Patibolo? Il patibolo era la struttura utilizzata per le esecuzioni pubbliche, come l'impiccagione. È un termine che richiama il luogo dove si svolgevano punizioni estreme, spesso simbolo di giustizia e paura. Ricorda un passato in cui la pena capitale era praticata frequentemente. Un ricordo di tempi in cui la legge si faceva sentire anche con strumenti severi come questo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si conduce una vita ritirataVi si costruiscono naviVi venne ucciso JFKFanno vita da ascetiVi si possono adottare cuccioli senza padroni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Patibolo

Hai trovato la definizione "Vi perdevano la vita i condannati all impiccagione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

T Torino

I Imola

B Bologna

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C I H V E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHIAVE" CHIAVE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.