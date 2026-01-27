Città presso Salerno con mirabili rovine

Home / Soluzioni Cruciverba / Città presso Salerno con mirabili rovine

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Città presso Salerno con mirabili rovine' è 'Paestum'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAESTUM

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Città presso Salerno con mirabili rovine" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città presso Salerno con mirabili rovine". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Paestum? Paestum è un'antica città situata vicino a Salerno, famosa per i suoi straordinari resti archeologici. Le sue rovine ben conservate testimoniano un passato ricco di storia e cultura, attirando visitatori da tutto il mondo. La presenza di templi e strutture antiche rende questo luogo un patrimonio di grande valore. Paestum rappresenta un esempio eccezionale di antiche civiltà mediterranee, offrendo un tuffo nel passato.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Città presso Salerno con mirabili rovine nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Paestum

Quando la definizione "Città presso Salerno con mirabili rovine" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città presso Salerno con mirabili rovine" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Paestum:

P Padova A Ancona E Empoli S Savona T Torino U Udine M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città presso Salerno con mirabili rovine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Località archeologica nel SalernitanoHa le rovine vicino a SalernoL antica Poseidonia della Magna Grecia in CampaniaCittà del Pakistan presso il confine con l IndiaCittà francese presso i PireneiCittà della Romania presso il confne con l UngheriaCittà presso GibilterraSi ammirano le sue rovine vicino a Salerno