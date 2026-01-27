Un celebre Orazio

SOLUZIONE: FLACCO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un celebre Orazio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un celebre Orazio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Flacco? Il termine si riferisce a un passaggio naturale tra due terre o a un corso d'acqua che collega due bacini. È spesso associato a un punto di transizione tra ambienti diversi, come mare e fiume, offrendo un collegamento importante per il traffico e la biodiversità. La parola richiama anche un noto poeta latino, il quale ha scritto poesie che ricordano la fluidità e il movimento di questi luoghi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un celebre Orazio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un celebre Orazio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Flacco:

F Firenze L Livorno A Ancona C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un celebre Orazio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

