La carica governativa di Orazio Schillaci

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La soluzione di 19 lettere per la definizione 'La carica governativa di Orazio Schillaci' è 'Ministro Della Salute'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MINISTRO DELLA SALUTE

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Perché la soluzione è Ministro Della Salute? Orazio Schillaci ricopre la carica governativa di Ministro della Salute, ruolo che implica la responsabilità di supervisionare il sistema sanitario italiano. Questa posizione richiede competenza e capacità di gestione delle politiche sanitarie, coordinando le attività di prevenzione, cura e tutela della salute pubblica. Il Ministro della Salute lavora per garantire servizi efficienti e rispondere alle emergenze sanitarie, mantenendo un dialogo costante con istituzioni e cittadini. La sua azione è fondamentale per il benessere della popolazione.

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La carica governativa di Orazio Schillaci nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Ministro Della Salute

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Lettere, schema e soluzione Definizione: La carica governativa di Orazio Schillaci

La carica governativa di Orazio Schillaci Risposta: MINISTRO DELLA SALUTE

Lunghezza: 19 lettere

19 lettere Schema parole: 8-5-6

8-5-6 Schema utile: M_______ _____ ______

M_______ _____ ______ Inizia con: M

M Finisce con: E

Le 19 lettere della soluzione

M Milano I Imola N Napoli I Imola S Savona T Torino R Roma O Otranto D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona S Savona A Ancona L Livorno U Udine T Torino E Empoli

La soluzione 'Ministro Della Salute' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La carica governativa di Orazio Schillaci". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.