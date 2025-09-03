La carica governativa di Orazio Schillaci
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SOLUZIONE: MINISTRO DELLA SALUTE
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Perché la soluzione è Ministro Della Salute? Orazio Schillaci ricopre la carica governativa di Ministro della Salute, ruolo che implica la responsabilità di supervisionare il sistema sanitario italiano. Questa posizione richiede competenza e capacità di gestione delle politiche sanitarie, coordinando le attività di prevenzione, cura e tutela della salute pubblica. Il Ministro della Salute lavora per garantire servizi efficienti e rispondere alle emergenze sanitarie, mantenendo un dialogo costante con istituzioni e cittadini. La sua azione è fondamentale per il benessere della popolazione.
La carica governativa di Orazio Schillaci nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Ministro Della Salute
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La carica governativa di Orazio Schillaci
- Risposta: MINISTRO DELLA SALUTE
- Lunghezza: 19 lettere
- Schema parole: 8-5-6
- Schema utile: M_______ _____ ______
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le 19 lettere della soluzione
La soluzione 'Ministro Della Salute' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La carica governativa di Orazio Schillaci". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Organizzazione Non Governativa Una sostanza che dà la carica La responsabilità di una carica Particella elettrica carica negativamente Deliberazione governativa
Altre definizioni collegate
Con carica: La massima carica del consesso delle Nazioni Unite
Con governativa: La capitale governativa della Bolivia
Con orazio: Commentano Orazio e Cicerone