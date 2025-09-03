La carica governativa di Orazio Schillaci

Anna Spiotta | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'La carica governativa di Orazio Schillaci' è 'Ministro Della Salute'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MINISTRO DELLA SALUTE

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Perché la soluzione è Ministro Della Salute? Orazio Schillaci ricopre la carica governativa di Ministro della Salute, ruolo che implica la responsabilità di supervisionare il sistema sanitario italiano. Questa posizione richiede competenza e capacità di gestione delle politiche sanitarie, coordinando le attività di prevenzione, cura e tutela della salute pubblica. Il Ministro della Salute lavora per garantire servizi efficienti e rispondere alle emergenze sanitarie, mantenendo un dialogo costante con istituzioni e cittadini. La sua azione è fondamentale per il benessere della popolazione.

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La carica governativa di Orazio Schillaci nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Ministro Della Salute

In presenza della definizione "La carica governativa di Orazio Schillaci", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ministro Della Salute'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La carica governativa di Orazio Schillaci
  • Risposta: MINISTRO DELLA SALUTE
  • Lunghezza: 19 lettere
  • Schema parole: 8-5-6
  • Schema utile: M_______ _____ ______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Le 19 lettere della soluzione

M Milano
I Imola
N Napoli
I Imola
S Savona
T Torino
R Roma
O Otranto
 
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona
 
S Savona
A Ancona
L Livorno
U Udine
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Ministro Della Salute' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La carica governativa di Orazio Schillaci". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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