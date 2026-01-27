Arnese chirurgico per cauterizzare

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Arnese chirurgico per cauterizzare' è 'Elettrobisturi'.

SOLUZIONE: ELETTROBISTURI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Arnese chirurgico per cauterizzare" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Arnese chirurgico per cauterizzare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Elettrobisturi? L'elettrobisturi è uno strumento utilizzato in chirurgia per sigillare i tessuti attraverso il calore generato da impulsi elettrici, riducendo sanguinamenti e facilitando l'intervento. È fondamentale per cauterizzare in modo preciso e rapido, migliorando le condizioni operative. Questo dispositivo permette di ottenere risultati efficaci con minor invasività, contribuendo a un recupero più rapido del paziente.

Per risolvere la definizione "Arnese chirurgico per cauterizzare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Arnese chirurgico per cauterizzare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Elettrobisturi:

E Empoli L Livorno E Empoli T Torino T Torino R Roma O Otranto B Bologna I Imola S Savona T Torino U Udine R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Arnese chirurgico per cauterizzare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

