Una carrozzeria per auto molto capienti - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : MONOVOLUME

Significato/Curiosità : Una carrozzeria per auto molto capienti

Una carrozzeria per auto molto capiente o monovolume è progettata per offrire un'ampia quantità di spazio interno e un elevato comfort per i passeggeri. Questo tipo di veicolo è caratterizzato da un design che massimizza l'utilizzo dello spazio, fornendo una vasta area per i passeggeri e il bagaglio. Solitamente, le vetture con carrozzeria monovolume presentano un tetto più alto rispetto alle auto tradizionali, consentendo una maggiore altezza interna. Inoltre, sono dotate di sedili posteriori ripiegabili o scorrevoli, che permettono di configurare l'abitacolo in vari modi per adattarsi alle diverse esigenze di trasporto. Grazie alla loro versatilità e capacità di carico, le carrozzerie per auto molto capienti o monovolume sono ideali per famiglie numerose o per coloro che necessitano di spazio extra per il trasporto di merci o oggetti ingombranti.

