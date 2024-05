La Soluzione ♚ Un tipo di carrozzeria

: SUV - COUPÉ

Curiosità su Un tipo di carrozzeria: La torpedo è un tipo di carrozzeria automobilistica, nata in francia nel 1906 e utilizzata fino alla prima metà degli anni trenta. la configurazione della... Sport Utility Vehicle (in italiano Veicolo di Utilità Sportiva, acronimo SUV) identifica una particolare categoria di autoveicoli dall'assetto rialzato e, tendenzialmente, con trazione integrale. Generalmente i SUV sono suddivisi in quattro principali categorie, in base alle dimensioni: Urban, Compact, Large e Premium.

