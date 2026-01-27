Viene ostacolata dal mal tempo

Home / Soluzioni Cruciverba / Viene ostacolata dal mal tempo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Viene ostacolata dal mal tempo' è 'Gita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Viene ostacolata dal mal tempo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Viene ostacolata dal mal tempo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Gita? Una gita programmata può essere compromessa quando le condizioni meteorologiche sono avverse, rendendo difficile o pericoloso uscire. Le cattive condizioni atmosferiche spesso impediscono di godersi appieno il viaggio o l'escursione prevista. In questi casi, è meglio rimandare o scegliere alternative al previsto itinerario all'aperto. La sicurezza e il divertimento dipendono anche dalle condizioni climatiche, che possono ostacolare i piani di una giornata all'aperto.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Viene ostacolata dal mal tempo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Gita

Per risolvere la definizione "Viene ostacolata dal mal tempo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Viene ostacolata dal mal tempo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Gita:

G Genova I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Viene ostacolata dal mal tempo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Giro turisticoPiacevole escursioneÈ subordinata al tempo che faràChe viene prima nel tempoLo firma chi viene assunto a tempo determinatoGara ciclistica in salita contro il tempoA tempo indeterminato ma in latinoIl creditore a cui viene assegnato un nuovo debitore