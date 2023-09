Che viene prima nel tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che viene prima nel tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANTERIORE

Significato/Curiosita : Che viene prima nel tempo

Rifacendosi già nel titolo alla storica trasmissione di previsioni del tempo che tempo fa, condotta da edmondo bernacca, della quale viene citato anche il... Pomerania anteriore nel 1947-1952 e fanno parte dello stato attuale fin dalla riunificazione tedesca del 1990. il meclemburgo-pomerania anteriore è attualmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

