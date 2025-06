Riparo contro le acque nei cruciverba: la soluzione è Argine

ARGINE

Curiosità e Significato di "Argine"

Vuoi sapere di più su Argine? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Argine.

Perché la soluzione è Argine? L'argine è una struttura costruita lungo le rive di fiumi o canali, il cui scopo principale è quello di contenere le acque e prevenire inondazioni. Funziona come una barriera, proteggendo le terre circostanti dall’erosione e dai danni che potrebbero derivare da piene improvvise. Gli argini non solo svolgono un ruolo cruciale nella gestione delle risorse idriche, ma possono anche diventare spazi verdi e percorsi per passeggiate, integrando così funzionalità e paes

Come si scrive la soluzione Argine

Se ti sei imbattuto nella definizione "Riparo contro le acque", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

G Genova

I Imola

N Napoli

E Empoli

