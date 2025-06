Diga di protezione nei cruciverba: la soluzione è Argine

Home / Soluzioni Cruciverba / Diga di protezione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Diga di protezione' è 'Argine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARGINE

Hai risolto il cruciverba con Argine? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Argine.

Perché la soluzione è Argine? Un argine è una struttura di protezione che si trova lungo i fiumi o i corsi d'acqua, progettata per contenere le acque e prevenire allagamenti. È come una barriera naturale o artificiale che difende le terre circostanti dalle piene, mantenendo sicure le aree vicine. In breve, l'argine svolge un ruolo fondamentale nella tutela delle comunità e dei territori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riparo contro le acqueLa sponda del fiumePuò romperlo il fiume in pienaDiga senza pariOpere di protezioneBisognosi di protezione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Diga di protezione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

G Genova

I Imola

N Napoli

E Empoli

A R M M E A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAREMMA" MAREMMA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.