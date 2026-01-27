Sono allineate lungo la spiaggia

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono allineate lungo la spiaggia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono allineate lungo la spiaggia' è 'Cabine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CABINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono allineate lungo la spiaggia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono allineate lungo la spiaggia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cabine? Le cabine sono strutture posizionate lungo la spiaggia, spesso di colore vivace, che offrono riparo e privacy ai bagnanti. Sono un elemento caratteristico delle località balneari, facilitando il cambio di abbigliamento e proteggendo dal sole. La loro disposizione ordinata contribuisce all'organizzazione dell'area e al benessere dei visitatori. Le cabine, quindi, si trovano tutte in fila lungo la riva.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono allineate lungo la spiaggia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cabine

In presenza della definizione "Sono allineate lungo la spiaggia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono allineate lungo la spiaggia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cabine:

C Como A Ancona B Bologna I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono allineate lungo la spiaggia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Negli stabilimenti balneari hanno porte e numeriPiccoli spogliatoi chiusi sulle spiaggeLe camerette a bordoSono allineate nei rollerbladeTali sono gli stabilimenti con la spiaggiaCe ne sono di lungo corsoI Moratti ne sono stati a lungo i presidentiLo sono le birre lasciate aperte troppo a lungo