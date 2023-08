Sono allineate nei rollerblade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono allineate nei rollerblade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROTELLE

Significato/Curiosita : Sono allineate nei rollerblade

Derby, jam skating. pattini in linea, ossia con ruote allineate, detti comunemente rollerblade dal nome della prima azienda che li ha resi popolari. in... A rotelle solo a spinta un'altalena con sedia a rotelle in un parco giochi in nuova zelanda una sedia a rotelle da neve un utente di sedia a rotelle leveraged...