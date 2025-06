I Moratti ne sono stati a lungo i presidenti nei cruciverba: la soluzione è Inter

INTER

Curiosità e Significato di "Inter"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Inter più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Inter.

Perché la soluzione è Inter? L'Inter è una delle più celebri squadre di calcio italiane, fondata nel 1908 a Milano. Il suo nome completo è Football Club Internazionale Milano, noto semplicemente come Inter, che deriva dall'inglese international per sottolineare il suo carattere multiculturale. La squadra ha una lunga storia di successi e passione, ed è amata da milioni di tifosi in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Inter

Hai davanti la definizione "I Moratti ne sono stati a lungo i presidenti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I I R T C M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARITMICO" ARITMICO

