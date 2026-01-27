Molto imbrogliato

Home / Soluzioni Cruciverba / Molto imbrogliato

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Molto imbrogliato' è 'Inestricabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INESTRICABILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Molto imbrogliato" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molto imbrogliato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Inestricabile? Qualcosa di estremamente complicato da comprendere o decifrare, quasi impossibile da districare, rappresenta una situazione o un problema che appare senza soluzione apparente e difficile da risolvere.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Molto imbrogliato nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Inestricabile

La soluzione associata alla definizione "Molto imbrogliato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molto imbrogliato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Inestricabile:

I Imola N Napoli E Empoli S Savona T Torino R Roma I Imola C Como A Ancona B Bologna I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molto imbrogliato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Molto in FranciaMolto gustosiMolto redditiziaLunghissima auto molto scenografica fraUno molto ammirato fu Benny Goodman