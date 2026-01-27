La crosta sulle lasagne

SOLUZIONE: GRATIN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La crosta sulle lasagne" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La crosta sulle lasagne". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Gratin? Il termine si riferisce alla superficie dorata e croccante che si forma in superficie durante la cottura al forno, spesso arricchita con formaggio grattugiato o pangrattato. Questa parte rende il piatto più gustoso e invitante, conferendo una consistenza piacevole tra morbidezza e croccantezza. È un elemento molto apprezzato nelle preparazioni di lasagne, gratinando il sopra. In Italia, questa tecnica valorizza molte ricette tradizionali e rafforza la bontà del piatto.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La crosta sulle lasagne" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La crosta sulle lasagne" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Gratin:

G Genova R Roma A Ancona T Torino I Imola N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La crosta sulle lasagne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

