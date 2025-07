La crosta su certe lasagne nei cruciverba: la soluzione è Gratin

Home / Soluzioni Cruciverba / La crosta su certe lasagne

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La crosta su certe lasagne' è 'Gratin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRATIN

Curiosità e Significato di Gratin

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Gratin, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gratin? Gratin indica una preparazione culinaria in cui un piatto, come le lasagne, viene cosparso di formaggio o pangrattato e poi passato in forno per creare una crosta dorata e croccante. È un modo per rendere più gustoso e invitante il cibo, dando quella consistenza speciale sulla superficie. La crosta su certe lasagne, quindi, si trasforma in un delizioso strato gratinato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La crosta sulle lasagneLa crosta sulle lasagne al fornoÈ mobile in certe barche a velaUna stampigliatura su certe busteAlimentava certe lampade

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gratin

Non riesci a risolvere la definizione "La crosta su certe lasagne"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S L O B I O M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIMBOLO" SIMBOLO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.