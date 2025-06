La crosta sulle lasagne al forno nei cruciverba: la soluzione è Gratin

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La crosta sulle lasagne al forno' è 'Gratin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRATIN

Vuoi sapere di più su Gratin? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Gratin.

Perché la soluzione è Gratin? La parola gratin indica una preparazione in cui il cibo, come le lasagne al forno, si presenta con una crosta dorata e croccante sulla superficie, ottenuta con una spolverata di formaggio o pangrattato e poi cotta al grill. È un modo per rendere i piatti più gustosi e invitanti, aggiungendo un tocco di sapore e consistenza irresistibile. La crosta sulle lasagne al forno è proprio un esempio di gratin!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Metodo di fine cottura in forno fraLa crosta sui cibi al fornoLa crosticina sulle lasagne al fornoI ripiani delle lasagne al forno

Hai davanti la definizione "La crosta sulle lasagne al forno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

