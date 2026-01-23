Chi è che può dare un ordine al capo?

Anna Gallo | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Chi è che può dare un ordine al capo?' è 'Il Pettine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IL PETTINE

Vuoi approfondire la risposta Il Pettine? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Il Pettine? Il pettine non può dare ordini al capo perché si tratta di un oggetto inanimato, senza capacità di comunicare o influenzare decisioni. È uno strumento usato per acconciare i capelli, niente di più. La sua presenza sul tavolo o nella borsa non cambia il ruolo di chi comanda o segue le direttive. Alla fine, il pettine resta un semplice accessorio, senza potere di comando.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Il Pettine'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Chi è che può dare un ordine al capo? nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Il Pettine

Se la definizione "Chi è che può dare un ordine al capo?" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Il Pettine'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Chi è che può dare un ordine al capo?
  • Risposta: IL PETTINE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 2-7
  • Schema utile: I_ _______
  • Inizia con: I
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

I Imola
L Livorno
 
P Padova
E Empoli
T Torino
T Torino
I Imola
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Il Pettine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chi è che può dare un ordine al capo?". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lui sì che può dare un ordine al capo Si può dare solamente al re Dà un ordine al capo Può dare ordini al col e al magg Ordine al Merito della Repubblica 

Altre definizioni collegate

Con ordine: La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione 