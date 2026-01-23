Chi è che può dare un ordine al capo?

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Chi è che può dare un ordine al capo?' è 'Il Pettine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IL PETTINE

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Perché la soluzione è Il Pettine? Il pettine non può dare ordini al capo perché si tratta di un oggetto inanimato, senza capacità di comunicare o influenzare decisioni. È uno strumento usato per acconciare i capelli, niente di più. La sua presenza sul tavolo o nella borsa non cambia il ruolo di chi comanda o segue le direttive. Alla fine, il pettine resta un semplice accessorio, senza potere di comando.

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Chi è che può dare un ordine al capo? nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Il Pettine

Se la definizione "Chi è che può dare un ordine al capo?" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Il Pettine'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Chi è che può dare un ordine al capo?

Chi è che può dare un ordine al capo? Risposta: IL PETTINE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 2-7

2-7 Schema utile: I_ _______

I_ _______ Inizia con: I

I Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

I Imola L Livorno P Padova E Empoli T Torino T Torino I Imola N Napoli E Empoli

La soluzione 'Il Pettine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chi è che può dare un ordine al capo?". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.