Chi è che può dare un ordine al capo?
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Chi è che può dare un ordine al capo?' è 'Il Pettine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IL PETTINE
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Perché la soluzione è Il Pettine? Il pettine non può dare ordini al capo perché si tratta di un oggetto inanimato, senza capacità di comunicare o influenzare decisioni. È uno strumento usato per acconciare i capelli, niente di più. La sua presenza sul tavolo o nella borsa non cambia il ruolo di chi comanda o segue le direttive. Alla fine, il pettine resta un semplice accessorio, senza potere di comando.
Chi è che può dare un ordine al capo? nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Il Pettine
Se la definizione "Chi è che può dare un ordine al capo?" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Il Pettine'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Chi è che può dare un ordine al capo?
- Risposta: IL PETTINE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 2-7
- Schema utile: I_ _______
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Il Pettine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chi è che può dare un ordine al capo?". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Con ordine: La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione