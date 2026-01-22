Privi di interessi

Angelo Caputo | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Privi di interessi' è 'Aridi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARIDI

Perchè la soluzione è Aridi? Qualcuno che non prova entusiasmo o passione viene spesso descritto come arido. La sua mancanza di emozioni rende le conversazioni meno vivaci, lasciando un senso di distacco. È come un paesaggio senza colori, privo di quella scintilla che rende tutto più interessante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Privi di interessi
  • Risposta: ARIDI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: A____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I
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Privi di interessi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aridi

La soluzione associata alla definizione "Privi di interessi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aridi'.

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona
R Roma
I Imola
D Domodossola
I Imola

La soluzione 'Aridi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Privi di interessi". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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