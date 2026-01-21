Tipo di lettera propria della comunicazione tra autorità dello Stato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tipo di lettera propria della comunicazione tra autorità dello Stato' è 'Dispaccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISPACCIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipo di lettera propria della comunicazione tra autorità dello Stato" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipo di lettera propria della comunicazione tra autorità dello Stato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Dispaccio? Il termine si riferisce a una forma di comunicazione ufficiale utilizzata tra enti pubblici o tra autorità e cittadini, caratterizzata da formalità e rispetto delle procedure. È un documento scritto che permette di esprimere decisioni, richieste o chiarimenti in modo formale. Questo strumento rafforza il rapporto istituzionale e garantisce la tracciabilità delle comunicazioni. Rappresenta un mezzo fondamentale per mantenere l'ordine e la trasparenza all'interno dell'amministrazione pubblica.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Tipo di lettera propria della comunicazione tra autorità dello Stato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipo di lettera propria della comunicazione tra autorità dello Stato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Dispaccio:

D Domodossola I Imola S Savona P Padova A Ancona C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipo di lettera propria della comunicazione tra autorità dello Stato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

