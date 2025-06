Carattere di comunicazione proveniente dall autorità competente ma senza carattere di ufficialità nei cruciverba: la soluzione è Ufficiosità

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Carattere di comunicazione proveniente dall autorità competente ma senza carattere di ufficialità' è 'Ufficiosità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UFFICIOSITÀ

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Ufficiosità più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ufficiosità.

Perché la soluzione è Ufficiosità? L'ufficiosità indica un'informazione o comunicazione proveniente da un’autorità competente, ma priva di valenza ufficiale o formale. È come un consiglio o una nota che, pur provenendo da una fonte autorevole, non ha valore legale o vincolante. Questo termine si usa spesso per distinguere tra comunicazioni ufficiali e quelle che, pur essendo attendibili, non hanno carattere di ufficialità.

Hai trovato la definizione "Carattere di comunicazione proveniente dall autorità competente ma senza carattere di ufficialità" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

U Udine

F Firenze

F Firenze

I Imola

C Como

I Imola

O Otranto

S Savona

I Imola

T Torino

À -

