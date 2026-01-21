Quasi introvabile

SOLUZIONE: RARISSIMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quasi introvabile" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quasi introvabile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Rarissimo? Qualcosa che si trova molto raramente, quasi impossibile da trovare, è considerato estremamente raro. La sua presenza è così rara da sembrare inesistente nella maggior parte dei casi, rendendolo un oggetto di grande desiderio per collezionisti e appassionati. La sua scarsità lo rende unico e prezioso, quasi un miraggio per chi cerca qualcosa di veramente speciale.

Se la definizione "Quasi introvabile" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quasi introvabile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rarissimo:

R Roma A Ancona R Roma I Imola S Savona S Savona I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quasi introvabile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

